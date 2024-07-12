СМИ: Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в Подмосковье

Оперативные службы проверяют информацию о крушении пассажирского самолета в Московской области, передает Telegram-канал 112.

Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане

По данным СМИ, лайнер «Сухой Суперджет-100» мог рухнуть в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры - неизвестно.

По информации Telegram-канала «Baza», на борту находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщает, что пилот увел самолет в лесной массив, где произошел взрыв.

Официальной информации пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
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