СМИ: Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в Подмосковье
12 июля 202415:33
Оперативные службы проверяют информацию о крушении пассажирского самолета в Московской области, передает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, лайнер «Сухой Суперджет-100» мог рухнуть в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры - неизвестно.
По информации Telegram-канала «Baza», на борту находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщает, что пилот увел самолет в лесной массив, где произошел взрыв.
Официальной информации пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru