«Долго и дорого»: Почему в России не появится дальнемагистральный самолет

«В летном отряде специального назначения, который перевозит первых лиц государства, есть несколько таких машин, на которых летают наш президент, премьер-министр, глава МИД, министр обороны. Первые лица государства летают именно на Ил-96, на коротких линиях — на Ту-214. Еще очень много Ту-214, которые работают ретрансляторами (для обеспечения связи первого лица с Генштабом и со службой безопасности). Летают они много, но по нашим правилам, которые установлены еще в советское время, первые лица государства могут передвигаться только на новых машинах и на новых двигателях. Для замены старых самолетов работает ВАСО (воронежский завод, который делает Ил-96), но сейчас он выпускает не более одной-двух машин в год. Если бы было должное финансирование, можно было бы сделать большой магистральный самолет, огромный двухпалубный лайнер, который перевозил бы большое количество пассажиров, 400 и более. Можно было бы поставить более совершенные двигатели, но на это уйдет не меньше семи-восьми лет. Кроме того, России пока невыгодно делать такие самолеты, поскольку дальних перелетов у нас почти нет», — сказал Сытник.

В свою очередь председатель совета ветеранов центрального аппарата гражданской авиации СССР Виктор Горлов заявил, что таких самолетов нужно не меньше 50, и согласился с тем, что создать их будет сложно.

«Думаю, России необходимо около 50 дальнемагистральных самолетов, это необходимая вещь. Но это сложный технический комплекс с несколькими двигателями, со сложной бортовой системой, со сложной навигацией и так далее. К тому же на дальних перелетах предъявляются повышенные требования к надежности», — добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк дальнемагистральными отечественными самолетами.

