СК начал проверку из-за посадки легкомоторного самолета на шоссе в Подмосковье

Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета Piper на шоссе в подмосковном районе Лыткарино, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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Как рассказал источник «Известий», самолет без бортового номера вылетел в 16:15 с аэродрома Мячково. Самолетом управлял гражданин Молдавии 1969 года рождения.

Причиной аварийной посадки самолета Piper на шоссе в Московской области стала неисправность двигателя, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее бизнес-джет «Лукойла» столкнулся с самолетом «России» в петербургском аэропорту Пулково, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьЭкстренная ПосадкаСледственный Комитет Рф

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