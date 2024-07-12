Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet не является полностью импортозамещенным
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер Sukhoi Superjet не является полностью импортозамещенным. Об этом заявили в Минпромторге РФ.
По данным ведомства, упавший под Коломной самолёт принадлежит одной из гражданских авиакомпаний, он совершал перегонный рейс.
«Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку», - заключили в ведомстве.
Ранее в МЧС России подтвердили падение Sukhoi Superjet 100 в Московской области. По данным ведомства, самолет рухнул в лесном массиве, в нем находились три члена экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru