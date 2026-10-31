«Страшный» Вадефуль и «неловкий момент»: О скандалах на саммите G20
Некоторые официальные лица отказались фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на мероприятии.
ОТКАЗ ОТ ФОТО
Организаторы министерской встречи стран «Большой двадцатки» (G20) в Атланте в США отменили традиционную совместную фотосессию участников. Она носит церемониальный характер, является ритуалом таких мероприятий и призвана демонстрировать единство мировых лидеров. Однако решение об ее отмене было принято после того, как некоторые официальные лица отказались сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает RT.
Инцидент, который участники встречи восприняли как скандал, стал следствием разногласий между США и их союзниками, возникших из-за попытки американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, пишет Bloomberg. Известно, что одним из политиков, отказавшихся от фото, стал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом за несколько часов до окончания саммита он обещал, что не будет избегать российского коллегу, подчеркнув, что совместные фотографии — это неизбежно, а главное — это тема обсуждений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на этот инцидент в США и заявила, что дипломатия стран Запада опустилась до самого дна. Она также высмеяла немецкого дипломата, отметив его лицемерное поведение и иронично назвала это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией».
«Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
При этом она сообщила, что в рамках саммита Лавров пообщался с госсекретарем США Марко Рубио. В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ опубликовала фотографии, на которых видно, как российский министр стоит в окружении коллег и ведет беседу за одним столом с американским госсекретарем, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и другими участниками приема. Также Захарова разместила снимок, где Лавров разговаривает с Рубио отдельно.
«ПЕРЕПАЛКА» С СИКОРСКИМ
Между тем, о появлении российской делегации на саммите G20 недипломатично высказался и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он назвал участие Сергея Лаврова «неловким моментом».
В ответ на это в МИД РФ Сикорскому указали, что Польша не входит в «Большую двадцатку» и занимает на саммите чужое кресло — место ЮАР. Кроме того, Мария Захарова обратила внимание на разгоревшийся в республике скандал с Конституционным трибуналом. Накануне там произошла попытка госпереворота.
«Кажется, в Польше наступил "неловкий момент", пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?», - написала она в Сети.
При этом посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что отстранение ЮАР от G20 и «навязывание» участия Польши нарушает базовые принципы форума.
«Внутренние трения на форуме лишь продолжают усиливаться. Возьмем, к примеру, текущую ситуацию с отстранением ЮАР, что является само по себе абсурдным и попирает базовые "двадцаточные" принципы, подразумевающие консенсус и коллегиальность. Из этой же "оперы" — навязывание "двадцаточникам" Польши как потенциального нового члена формата, который якобы будет выразителем взглядов Центральной и Восточной Европы. Причем ссылки делаются на страны, что в большинстве своем состоят в ЕС либо пока туда стремятся», - приводит его слова «Интерфакс».
НЕ ПЕРВЫЙ СКАНДАЛ
До этого, в августе 2026 года, европейские министры финансов отказались от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым на саммите G20 в США.
Тогда глава немецкого ведомства Ларс Клингбайль и его европейские коллеги договорились бойкотировать групповое фото по итогам встречи, если на нем будет присутствовать представитель РФ. В результате демарша фотография была сделана без участия российской стороны, передает Handelsblatt.
«В ходе предварительного обсуждения я четко дал понять, что не буду позировать на совместном фото с министром финансов России. В последние годы такого не было, а здесь это планировалось. И совместные действия европейцев — за что я им очень благодарен — в итоге привели к тому, что это "семейное фото" получилось без российской делегации», - завил тогда Клингбайль.
СМИД Группы двадцати проходит в Атланте в США с 30 по 31 октября. Встреча глав дипведомств — ключевое событие в преддверии саммита лидеров G20 в Майами, который пройдет 14-15 декабря.
До этого пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что решение о поездке главы государства лично на саммит в США пока не принято. При этом Дональд Трамп заявлял, что, безусловно, хотел бы видеть своего российского коллегу на мероприятии. Саммит G20 на высшем уровне состоится в Дорале, в окрестностях Майами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что Владимиру Путину нет смысла ехать на саммит G20 в Майами, так как ключевой темой станет обсуждение Украины и давление на Россию без учета ее позиции.
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