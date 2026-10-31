Инцидент, который участники встречи восприняли как скандал, стал следствием разногласий между США и их союзниками, возникших из-за попытки американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, пишет Bloomberg. Известно, что одним из политиков, отказавшихся от фото, стал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом за несколько часов до окончания саммита он обещал, что не будет избегать российского коллегу, подчеркнув, что совместные фотографии — это неизбежно, а главное — это тема обсуждений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на этот инцидент в США и заявила, что дипломатия стран Запада опустилась до самого дна. Она также высмеяла немецкого дипломата, отметив его лицемерное поведение и иронично назвала это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией».