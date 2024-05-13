Росавиация проведет расследование полета самолета над трассой в Подмосковье
13 мая 202405:02
Росавиация проведет расследование инцидента, в результате которого самолет пролетел на предельно малой высоте над автотрассой на севере Подмосковья, сообщает РИА Новости.
11 мая одномоторный двухместный Zlin Z 142 пролетел над федеральной трассой М8 «Холмогоры». Как считают в Росавиации, такие действия пилота могли обернуться печальными последствиями.
Ранее Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru