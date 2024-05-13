Росавиация проведет расследование полета самолета над трассой в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента, в результате которого самолет пролетел на предельно малой высоте над автотрассой на севере Подмосковья, сообщает РИА Новости.

11 мая одномоторный двухместный Zlin Z 142 пролетел над федеральной трассой М8 «Холмогоры». Как считают в Росавиации, такие действия пилота могли обернуться печальными последствиями.

Ранее Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

