В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов

В аэропорте Волгограда ограничили прием и отправку самолетов, несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили в авиагавани, передает РИА Новости.

Прилеты в аэропорт Астрахани и вылеты также ограничены после атаки украинских беспилотников на регион.

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В ночь на 9 июля в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону, сообщили в администрации области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью было сбито пять БПЛА над территорией Астраханской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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