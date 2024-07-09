В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов

В аэропорте Волгограда ограничили прием и отправку самолетов, несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили в авиагавани, передает РИА Новости.

Прилеты в аэропорт Астрахани и вылеты также ограничены после атаки украинских беспилотников на регион.