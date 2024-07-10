Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане

В ведомстве уточнили, что самолет упал в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье, после чего загорелся. В результате крушения погибли три человека, один пострадал. По данным агентства РИА Новости, одним из погибших может быть ребенок.

Причины трагедии устанавливаются. На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее у лайнера авиакомпании «Ямал» в аэропорту Санкт-Петербурга задымился двигатель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

