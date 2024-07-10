Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане

Три человека погибли в результате крушения прогулочного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

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В ведомстве уточнили, что самолет упал в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье, после чего загорелся. В результате крушения погибли три человека, один пострадал. По данным агентства РИА Новости, одним из погибших может быть ребенок.

Причины трагедии устанавливаются. На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. По факту ЧП проводится проверка.

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ФОТО: РИА Новости
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