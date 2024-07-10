Лайнер с сотнями пассажиров на борту вынуждено приземлился в Самаре

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Azur Air, инцидент случился 9 июля. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, на борту в момент происшествия находились 10 членов экипажа и 339 пассажиров. Лайнер отстранили от полетов, а прокуратура проведет проверку.

По словам представителя перевозчика, авиакомпания организовала наземную перевозку из Самары в Казань для 192 пассажиров. Остальные путешественники решили самостоятельно добраться в пункт назначения. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию TourDom.

Ранее самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге.

