Лайнер с сотнями пассажиров на борту вынуждено приземлился в Самаре
Российский лайнер, направлявшийся из Антальи в Казань, совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом сообщил Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Azur Air, инцидент случился 9 июля. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, на борту в момент происшествия находились 10 членов экипажа и 339 пассажиров. Лайнер отстранили от полетов, а прокуратура проведет проверку.
По словам представителя перевозчика, авиакомпания организовала наземную перевозку из Самары в Казань для 192 пассажиров. Остальные путешественники решили самостоятельно добраться в пункт назначения. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию TourDom.
Ранее самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru