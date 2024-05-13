Прокуратура проверит инцидент с самолетом в Подмосковье

Накануне Росавиация сообщила о расследовании этого инцидента. По предварительным данным, он произошел 11 мая. Самолет чехословацкого производства Zlin Z 142 совершил пролет на предельно малой высоте над федеральной трассой М8 «Холмогоры».

В случае выявления нарушений законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга пассажирка рейса в Тбилиси умерла после задержки вылета на несколько часов.



