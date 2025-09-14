При взрыве на ж/д в Орловской области погибли трое сотрудников Росгвардии

ВЗРЫВ И ПОГИБШИЕ

Вечером 13 сентября в СМИ стали появляться сообщения о взрыве на ж/д в Орловской области. Изначально не были названы причины произошедшего и информация о пострадавших и погибших.

Однако позже стало известно, что в ходе плановой проверки на перегоне Малоархангельск — Глазуновка сотрудники Росгвардии под железнодорожным полотном нашли три взрывных устройства. При осмотре один заряд сработал. В результате происшествия два человека скончались на месте, еще один был ранен. Позже он умер в больнице, передает RT.

На месте ЧП были обнаружены три взрывных устройства кустарного изготовления, заложенные под железнодорожным полотном на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Тип, мощность и способ приведения в действие официально не раскрыли.