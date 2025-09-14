При взрыве на ж/д в Орловской области погибли трое сотрудников Росгвардии
Инцидент произошел днем 13 августа, в результате ЧП свыше десяти поездов задержали.
13 сентября на участке железной дороги в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, которые в момент происшествия делали обход путей. После случившегося поезда следовали с задержками. Между тем, за последнее время это уже не первый случай минирования ж/д путей в России, которое привело к трагедии.
ВЗРЫВ И ПОГИБШИЕ
Вечером 13 сентября в СМИ стали появляться сообщения о взрыве на ж/д в Орловской области. Изначально не были названы причины произошедшего и информация о пострадавших и погибших.
Однако позже стало известно, что в ходе плановой проверки на перегоне Малоархангельск — Глазуновка сотрудники Росгвардии под железнодорожным полотном нашли три взрывных устройства. При осмотре один заряд сработал. В результате происшествия два человека скончались на месте, еще один был ранен. Позже он умер в больнице, передает RT.
На месте ЧП были обнаружены три взрывных устройства кустарного изготовления, заложенные под железнодорожным полотном на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Тип, мощность и способ приведения в действие официально не раскрыли.
Экстренные службы и оперативные группы прибыли на место, организовали зону безопасности и приостановили движение по главному пути.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация под контролем и ведутся мероприятия по розыску причастных.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на место взрыва на железнодорожных путях направили пять бригад федерального центра медицины катастроф из Курска.
«Пострадавших среди пассажиров нет, но, возможно, кому-то понадобится помощь медиков. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка)», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что следственные органы рассматривают умышленный характер происшествия. Обычно в подобных эпизодах на транспорте возбуждаются дела по статьям о террористическом акте или диверсии. Однако заявления об ответственных на момент написания материала не публиковались, данных о задержанных пока тоже нет.
ЗАДЕРЖКА ПОЕЗДОВ
В связи с произошедшим десять поездов следовали с опозданием. По данным МЖД, максимальное время задержки составляло до 4 часов 30 минут. Отмечается, что сбой был связан с проведением оперативно-следственных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.
В РЖД сообщили, что в пути были задержаны поезда, следовавшие по маршрутам Белгород — Москва, Москва — Кисловодск, Москва — Белгород, Курск — Москва, Белгород — Санкт-Петербург, Курск — Орел, Орел — Курск и Санкт-Петербург — Белгород. Позже СМИ сообщили, что в Орел задерживаются три поезда: Адлер — Москва и два состава, следовавшие из Белгорода в Санкт-Петербург.
Отмечается, что на орловском вокзале ожидавшим пассажирам выдали воду. К тому же им предложили вернуть билеты с оплатой их полной стоимости.
14 сентября представители Федеральной пассажирской компании объявили, что из-за изменений маршрута следования по территории Орловской области 17 пассажирских поездов следуют с отставанием от графика, передает RT.
На фоне задержек движение поездов в Орловской области организовали по альтернативному маршруту. В МЖД добавили, что для пассажиров поездов «Ласточка» были выделены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск. При этом в организации пообещали, что пассажиры поездов дальнего следования, задержанные в пути свыше четырех часов, а также те, кто ожидает поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием.
Перегон Малоархангельск — Глазуновка — это участок, который связывает Курское направление с южными маршрутами. По нему идут поезда дальнего следования, в том числе Москва — Белгород, Санкт Петербург — Белгород, а также такие пригородные составы, как Орел — Курск и Курск — Орел. Участок находится примерно в 55 км по прямой и 64–65 км по автодороге к югу от Орла. До Курска от Глазуновки около 85 км по прямой и 122–124 км по дороге.
ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ
Между тем, взрыв на ж/д в Орловской области — не единственный за последнее время в России. Предыдущие подрывы путей в регионах квалифицировали как теракты, были заведены уголовные дела. К сожалению, тогда тоже не обошлось без жертв.
Так, поздно вечером 31 мая 2025 года на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области пассажирский поезд Климов — Москва столкнулся с фрагментами разрушенного автодорожного пролета. Он рухнул при подрыве. В результате ЧП погибли семь человек, еще более 100 получили травмы.
В туже ночь в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост рухнул на автомобильную дорогу. В этот момент по переходу шел грузовой локомотив. В результате ЧП тепловоз и три порожних вагона сошли с рельсов, были травмированы три сотрудника РЖД.
Позже 5 июня на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области при подрыве был поврежден ж/д путь. Машинист успел применить экстренное торможение, и в результате происшествия никто не пострадал. Движение более чем двадцати поездов на юг и с юга России было временно приостановлено.
В Следственном комитете эти эпизоды квалифицировали как теракты. Глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что при подрывах использовался блок управления Lora украинского производства, позволяющий дистанционно активировать заряд на значительном расстоянии.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что 14 сентября на переезде станции Строганово тепловоз с пятнадцатью цистернами сошел с рельсов. Движение поездов отменили, в результате происшествия никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
