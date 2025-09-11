При ограничениях в аэропортах будут стелить матрацы, а в «РЖД» - запускать дополнительные поезда

По его словам, в нем прописано взаимодействие меду ведомствами, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти. Руководитель Росавиации указал, что во время длительных ограничений пассажирам помогают «РЖД», назначая дополнительные поезда, а также власти Москвы, предоставляющие транспорт и питание. Кроме того, сами аэропорты делают многое: от воды и матрасов, до размещения, организации штабов для разъяснительной работы с пассажирами.

В настоящее время Росавиация донастраивает координацию с Минобороны РФ, что позволяет вводить ограничения в более гибком формате.

Ранее стало известно, что список интернет-сервисов, доступных во время ограничений, будет расширяться в несколько этапов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

