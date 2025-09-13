Два человека погибли при подрыве взрывчатки на ж/д путях в Орловской области

По его словам, на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.

В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления, добавил Клычков.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживается одиннадцать поездов.

Ранее беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи в Пермском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

