Два человека погибли при подрыве взрывчатки на ж/д путях в Орловской области
Два человека погибли, еще один пострадал при подрыве взрывчатки, обнаруженной на ж/д путях в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.
В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления, добавил Клычков.
В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживается одиннадцать поездов.
Ранее беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи в Пермском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru