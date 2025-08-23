РЖД: В Ростовской области из-за падения БПЛА ВСУ задержали 38 поездов

Отмечается, что движение составов было приостановлено, но позже его восстановили. В РЖД уточнили, что в ночь на 23 августа при падении БПЛА ВСУ в районе станции Сергеевка на участке Россошь – Сохрановка произошло нарушение работы контактной сети.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 21 августа в Воронежской области из-за падения украинских дронов задержали более 70 поездов.