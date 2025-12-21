Путину получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии»
Президенту России Владимиру Путину передали корзину с выпечкой из люберецкой пекарни, сообщает RT.
Её владелец Денис Максимов, задавший вопрос главе государства во время «прямой линии», выполнил обещание отправить продукцию своего предприятия.
Путин попробовал угощение с чаем, выпечка ему понравилась. Президент поблагодарил предпринимателя, поздравил с наступающим Новым годом и передал ответный подарок.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что прошедшую «прямую линию» президента России Владимира Путина можно назвать «уверенной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
