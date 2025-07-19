В Ростовской области атака БПЛА ВСУ привела к обесточиванию поездов и пожарам в домах

К тому же в РЖД объявили, что из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово было приостановлено движение поездов. В связи с этим задержались более 50 поездов дальнего следования, и были отменены несколько пригородных электричек. Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - говорится в Telegram-канале РЖД.

В организации также рассказали, что обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб. За ситуацией следят сотрудники Южной транспортной прокуратуры.