В Ростовской области атака БПЛА ВСУ привела к обесточиванию поездов и пожарам в домах

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ произошел сбой в движении поездов, и пострадала мирная жительница. 

Ночью 19 июля ВСУ вновь атаковали российские регионы десятками беспилотников. В том числе свыше десяти БПЛА были уничтожены на подлете к столице. При этом в результате атаки в Ростовской области были повреждены частные дома и нарушено движение ж/д транспорта.

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ЗАДЕРЖКА ПОЕЗДОВ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью субботы российские силы ПВО отразили массированную воздушную атаку дронов ВСУ в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. По его словам, в результате атаки на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП были обесточены два состава. Речь идет о грузовом и пассажирском составах.

«На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

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К тому же в РЖД объявили, что из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово было приостановлено движение поездов. В связи с этим задержались более 50 поездов дальнего следования, и были отменены несколько пригородных электричек. Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - говорится в Telegram-канале РЖД.

В организации также рассказали, что обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб. За ситуацией следят сотрудники Южной транспортной прокуратуры.

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АТАКА И ПОЖАРЫ

Кроме того, врио губернатора Ростовской области сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ загорелись несколько частных домов в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского на Советской улице. По словам Юрия Слюсаря, во время падения обломков дронов был ранен один человек, передают «Известия». Женщину доставили в больницу. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

Слюсарь также добавил, что в Каменском районе Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия. Известно, что в зоне отключения находятся пять населенных пунктов, в которых проживают примерно две тысячи человек.

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«В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», - уточнил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Всего, согласно информации Минобороны РФ, над Ростовской областью минувшей ночью были сбиты 24 украинских беспилотника.

АТАКА НА МОСКВУ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Ночью 19 июля ВСУ также пытались атаковать беспилотниками столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО сбили 13 украинских дронов, летевших на город. Всего, по информации Минобороны, над Московским регионом удалось ликвидировать 16 БПЛА.

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Telegram-канал «Baza» писал, что украинские беспилотники в том числе были сбиты в Зеленограде, а также в Подмосковье в Истринском и Солнечногорском районах. При этом прошедшей ночью жители Зеленограда сообщали о не менее шести звуках взрывов.

Всего, по данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 71 беспилотник ВСУ над территорией страны. Из них 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловским, Тульским и Липецким регионами, один — над Краснодарским краем.

Ранее в МО объявили, что 18 июля в период с 14:00 до 18:00 по московскому времени над территорией Московского региона сбили шесть БПЛА ВСУ, пять из которых летели на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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