Из-за падения дронов в Воронежской области задерживаются 71 поезд

РЖД сообщила о задержке 71 поезда дальнего следования после падения беспилотников на железнодорожный участок в Воронежской области. По состоянию на 19:00 мск опоздания достигали 5,5 часов. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обещали бесплатное питание.

Компания уточнила, что изменено расписание двух составов с Казанского вокзала в Москве. Поезд № 42 Москва — Саранск отправится 22 августа не ранее полуночи вместо запланированных 21:50, а поезд № 24 Москва — Казань — не ранее 01:00 вместо 23:10.