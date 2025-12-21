СМИ: США и Венесуэла глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
Военное противостояние Вашингтона и Каракаса привело к масштабным сбоям GPS в Карибском регионе, сообщает The New York Times.
Обе страны, готовясь к потенциальному конфликту, взаимно заглушают сигналы навигационных спутников. Венесуэла защищает таким образом свои ключевые объекты.
США используют эту технологию на кораблях, включая авианосец USS Gerald R. Ford. По словам экспертов, подобные меры оправданы с военной точки зрения для обороны от беспилотников. При этом главными жертвами стали пилоты гражданских самолетов и капитаны судов, чья безопасность оказалась под угрозой из-за растущих рисков столкновений.
Ранее США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров вспомнил закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях
- СМИ: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд
- СМИ: США и Венесуэла глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
- Путину получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии»
- Концерт Долиной отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени
- Медики спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках
- США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
- Скончался советский и российский композитор Геннадий Белов
- Дмитриев: Переговоры в Майями проходят конструктивно
- СМИ: Мерц оказался в изоляции из-за позиции по активам России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru