В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения железной дороги

Повреждение железнодорожного полотна зафиксировано на юге Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«На участке железной дороги на юге... остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна», - написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают оперативные службы. Кроме того, на месте инцидента находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги. Гусев держит ситуацию на контроле.

Ранее на железной дороге на участке Унеча – Жеча в Брянской области обнаружили два взрывных устройства, один из снарядов разорвался, повредив пути, напоминает РЕН ТВ.

