Концерт Долиной отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени

Сольный концерт певицы Ларисы Долиной, который должен был состояться 4 января в Туле, отменили, сообщает РИА Новости.

Это произошло из-за ажиотажа вокруг имени артистки, заявил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

На выступление Долиной было продано 344 из 724 билетов. Продажи были закрыты 20 декабря.

Ранее стало известно, что Долина может лишиться еще двух квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
