СМИ: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд
Состояние американского миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые в истории превысило отметку в 700 миллиардов долларов, сообщает Forbes.
По данным издания, это произошло после решения Верховного суда штата Делавэр, который восстановил ранее аннулированные опционы на акции Tesla на сумму 139 млрд долларов. В результате капитализация предпринимателя достигла нового абсолютного рекорда — 749 миллиардов долларов.
При этом 16 декабря Маск стал первым человеком, преодолевшим планку в 600 миллиардов долларов.
Ранее в октябре он также первым в мире достиг уровня благосостояния в $500 миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
