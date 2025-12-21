СМИ: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд

Состояние американского миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые в истории превысило отметку в 700 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

По данным издания, это произошло после решения Верховного суда штата Делавэр, который восстановил ранее аннулированные опционы на акции Tesla на сумму 139 млрд долларов. В результате капитализация предпринимателя достигла нового абсолютного рекорда — 749 миллиардов долларов.

При этом 16 декабря Маск стал первым человеком, преодолевшим планку в 600 миллиардов долларов.

Ранее в октябре он также первым в мире достиг уровня благосостояния в $500 миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

