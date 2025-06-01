Богомаз: Количество пострадавших после падения моста на поезд выросло до 35 человек
1 июня 202504:01
Количество пострадавших после падения моста на поезд в Брянской области увеличилось до 35, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, из них трое детей.
Одного ребенка санавиация доставит в Москву.
По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru