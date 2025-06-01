Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска

Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава из-за падения моста отправился в Москву, сообщает в Telegram Московская железная дорога.

Пассажиров попавшего в аварию поезда оперативно развезли

Поезд проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10:40 мск.

Количество пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области увеличилось до 69 человек, из которых трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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