Пассажиров попавшего в аварию поезда оперативно развезли

Пункт временного размещения в школе в Выгоничах Брянской области отработал оперативно, людей уже развезли, сообщает ТАСС.

Количество пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое

ПВР уже пуст, людей развезли оперативно. Одних забрали родственники, других увезли домой.

По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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