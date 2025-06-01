Пассажиров попавшего в аварию поезда оперативно развезли
1 июня 202506:30
Пункт временного размещения в школе в Выгоничах Брянской области отработал оперативно, людей уже развезли, сообщает ТАСС.
ПВР уже пуст, людей развезли оперативно. Одних забрали родственники, других увезли домой.
По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru