МЧС направило дополнительные силы на место обрушения моста в Брянской области

Там уточнили, что на место обрушения моста были направлены дополнительные силы. Устанавливаются световые башки для работ в темноте.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры в Брянской области, сообщили в ведомстве.

В МЖД уточнили, что поезд следовал из Климова в Москву. Авария произошла в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. Там отметили, что на движение других поездов ситуация не влияет. По факту инцидента был создан оперштаб.

