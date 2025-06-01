МЧС направило дополнительные силы на место обрушения моста в Брянской области
На месте происшествия в Брянской области работают подразделения МЧС России, сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что на место обрушения моста были направлены дополнительные силы. Устанавливаются световые башки для работ в темноте.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры в Брянской области, сообщили в ведомстве.
В МЖД уточнили, что поезд следовал из Климова в Москву. Авария произошла в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. Там отметили, что на движение других поездов ситуация не влияет. По факту инцидента был создан оперштаб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru