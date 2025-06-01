Богомаз: Обрушившийся на поезд мост был подорван

Мост, который обрушился на двигающийся пассажирский поезд в Брянской области с 388 пассажирами, был подорван, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

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Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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