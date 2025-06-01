Открыта горячая линия для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области

Для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области открыта горячая линия, сообщает в Telegram региональный главк МЧС РФ.

РЖД: Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку

Она необходима для оказания психологической помощи и информационной поддержки. Позвонить можно по номеру 112.

Количество пострадавших после падения моста на поезд в Брянской области увеличилось до 35. Семь человек погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиямостПоезд

Горячие новости

Все новости

партнеры