РЖД: Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку
1 июня 202503:34
Эвакуированные пассажиры поезда, сошедшего в Брянской области в результате падения моста, смогут продолжить свою поездку, сообщает в Telegram РЖД.
Для этого будет специально сформирован резервный поезд Брянск – Москва.
Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, на данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены в Москву.
По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru