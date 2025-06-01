РЖД: Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку

Для этого будет специально сформирован резервный поезд Брянск – Москва.

Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, на данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены в Москву.

По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

