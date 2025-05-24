В Подмосковье в ДТП с тремя авто на трассе М-12 погибли 2 человека
Еще 10 получили травмы. По факту случившегося заведено уголовное дело.
Вечером 23 мая в Подмосковье возле Ногинска на трассе М-12 Москва-Казань произошло смертельное ДТП. Микроавтобус столкнулся с двумя легковушками, после чего он опрокинулся на бок. Согласно информации СМИ, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы.
ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
По данным Telegram-канала «SHOT», жертвами аварии стали женщина и ее 9-летний сын, которые в момент ДТП находились в одном из легковых автомобилей. Очевидцы рассказали, что сразу после столкновения женщина еще была в сознании и «умоляла спасти ребенка».
Известно, что мальчика пытался реанимировать его отец, но школьник погиб на месте. Его мать скончалась позже в машине скорой помощи.
Telegram-канал «Baza» писал, что в салоне микроавтобуса в момент аварии находились еще трое детей. Сообщалось, что они получили многочисленные ушибы и травмы. Их в состоянии средней степени тяжести доставили в центр Рошаля, еще семерых взрослых тоже госпитализировали. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет санавиации.
ПРОБКА
После случившегося движение на 65-м км М-12 по направлению в Казань было перекрыто примерно пять часов. Пробка растянулась на несколько десятков километров. Очевидцы говорили, что некоторые автомобилисты находились в предобморочном состоянии. Люди жаловались на отсутствие воды и какой-либо информации от «Автодора», писал «Baza».
Движение возобновили ночью 24 мая. Представители «Автодора» сообщили, что после эвакуации оно было запущено по одной полосе, позже службы приступили к ликвидации последствий аварии.
ПРИЧИНЫ ДТП
Первые сообщения о случившемся стали появляться примерно в 21:30. СМИ писали, что микроавтобус «Mercedes Sprinter» опрокинулся на бок в результате столкновения с двумя легковушками на трассе М-12 у Ногинска. По данным «РЕН ТВ», у одного из легковых автомобилей лопнуло колесо, после чего водитель остановился на трассе и вышел из машины, чтобы установить аварийный знак. При этом водитель микроавтобуса отвлекся и врезался в остановившееся авто. После этого в «Mercedes» влетела еще одна машина.
Между тем, «Российская газета» со ссылкой на свидетелей ДТП писала, что его могли спровоцировать лихачи на «Audi».
«По трассе гнали на большой скорости две «Audi». У нас была скорость 130, а они нас со свистом обгоняли, всех подрезали», — рассказала свидетельница ДТП.
Момент аварии попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как микроавтобус на большой скорости врезается в стоящий впереди автомобиль, после чего переворачивается.
В пресс-службе управления СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после аварии на трассе М-12. Оно было заведено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП с тремя машинами под Волгоградом погибли пять человек.
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