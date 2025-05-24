В Подмосковье в ДТП с тремя авто на трассе М-12 погибли 2 человека

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

По данным Telegram-канала «SHOT», жертвами аварии стали женщина и ее 9-летний сын, которые в момент ДТП находились в одном из легковых автомобилей. Очевидцы рассказали, что сразу после столкновения женщина еще была в сознании и «умоляла спасти ребенка».

Известно, что мальчика пытался реанимировать его отец, но школьник погиб на месте. Его мать скончалась позже в машине скорой помощи.