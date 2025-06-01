Богомаз: Тяжело пострадавших при ЧП в Брянской области могут отправить в Москву

После происшествия при падении моста на поезд в Брянской области власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санитарной авиацией в Москву, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

СМИ: При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок

По его словам, работа оперативных и экстренных служб на месте происшествия продолжается.

По предварительной информации, при ЧП пострадал 31 человек. 3 человека погибли. 28 пострадавших направлены в лечебные учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПоездПроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры