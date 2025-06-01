Богомаз: Тяжело пострадавших при ЧП в Брянской области могут отправить в Москву
1 июня 202502:01
После происшествия при падении моста на поезд в Брянской области власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санитарной авиацией в Москву, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, работа оперативных и экстренных служб на месте происшествия продолжается.
По предварительной информации, при ЧП пострадал 31 человек. 3 человека погибли. 28 пострадавших направлены в лечебные учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru