Повторные выбросы и тысячи тонн мазута: На Кубани продолжают спасать Черное море
Свыше 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Анапы и Темрюкского района, однако эксперты предрекают очередные выбросы нефтепродуктов в летний сезон.
С пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров с нефтепродуктами в Черном море, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются и в праздничные дни. Кондратьев отметил, что 43 тысячи тонн загрязненного песка отвезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском.
Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. Тогда были эвакуированы 27 моряков, один из них скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
По последним данным российского Минтранса, после крушения двух танкеров в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, напоминает ОТР.
«Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», – заявили в Морспасслужбе.
В ведомстве отметили, что особую сложность ситуации придает тип разлитого топлива - тяжелый топочный мазут марки М100. Этот вид мазута имеет специфические свойства: из-за высокой плотности он не поднимается на поверхность воды, а оседает на дно или находится в толще воды, что значительно усложняет процесс его удаления. Эксперты Морспасслужбы отмечают уникальность данного происшествия - подобная авария с мазутом М100 произошла впервые в мировой практике.
ПОВТОРНЫЕ ВЫБРОСЫ: ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ СПАСАТЬ ПОБЕРЕЖЬЕ
Накануне авиация МЧС России обнаружила повторные выбросы мазута на участках шириной до трех метров. По данным ведомства, в общей сложности обследовано 1589 км береговой линии. Кроме того, МЧС РФ использует космический мониторинг для обследования зоны разлива нефтепродуктов в Черном море, уже получено 112 космоснимков. На их основании принимаются решения по сосредоточению сил и средств для очистки загрязненной зоны.
В оперштабе Краснодарского края ранее сообщали о повторных выбросах нефтепродуктов в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской, а также на пляже Джемете. Кроме того, по данным оперштаба Кубани, больше всего мазута после ЧП с танкерами скопилось на пляже у детского лагеря «Планета» в Анапе, напоминает RT.
Кроме того, на побережье Крыма были найдены еще два участка, загрязненных мазутом, отмечает телеканал РЕН ТВ.
«В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик – 2,1 км», – рассказали в МЧС России.
В ведомстве добавили, что очисткой пляжа и вывозом загрязненного грунта уже занимаются около 150 человек, использующих 48 единиц техники.
На помощь в ликвидации экологической катастрофы многие региона направляют технику и волонтеров. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город отправил экологический десант в Анапу для уборки нефтепродуктов. А Московский зоопарк направил в пострадавший регион более 50 волонтеров. В пресс-службе столичного зоосада отметили, что союз зоопарков и аквариумов обеспечил транспорт и оплатил все связанные с этим расходы.
Говоря о масштабах экологической катастрофы на черноморском побережье, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич ранее предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш». Тогда руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в эфире НСН заявил, что заповедники создаются для того, чтобы сохранить участки природы, не тронутые человеком, если до «Утриша» дойдет мазут из района Анапы, то это будет просто катастрофа.
«Мы прекрасно понимаем, что у нас под угрозой курортный сезон. Мы видим мертвых краснокнижных дельфинов. Для заповедника это катастрофа. Мы создаем заповедники для того, чтобы полностью минимизировать негативное воздействие человека на природу. Здесь негативное воздействие сопоставимо со взрывом ракеты. Мы сейчас получили страшную экологическую катастрофу, которая точно скажется на жизни в заповеднике, где живут краснокнижные виды и птиц, и животных, флора. Нужно отслеживать распространение нефтепродуктов по течениям, по ветру и ставить боновые заграждения вдоль заказника, вдоль пляжей», - сказал собеседник НСН.
Официальных данных о выбросе нефтепродуктов в районе заповедника «Утриш» пока нет, однако накануне в природном парке «Анапская пересыпь» зафиксированы уже повторные выбросы мазута. Общая площадь загрязнения выросла до 13,1 гектара. За вчерашний день волонтеры и сотрудники краевого министерства природных ресурсов очистили 0,3 гектара территории.
ТУРСЕЗОН ПОД УГРОЗОЙ
В связи с ЧП на черноморском побережье порядка 90% бронирований на новогодние праздники в Анапе были отменены, сообщал «Радиоточке НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, курортный сезон в Анапе может спасти функция возврата средств в случае всплытия со дна тяжелых фракций мазута.
«Обычно уже в декабре люди полным ходом покупают июнь, июль, август. Сейчас мы ждем от отельеров Анапы умного хода, а именно объявления, что цены на лето снижены, и места можно бронировать с небольшой предоплатой в 10-20%. Экологи говорят, что как только температура воды в Черном море будет больше 20 градусов, то есть примерно в апреле-мае, тяжелые фракции мазута, которые сейчас лежат на дне, поднимутся, и опять появятся пятна. В этом случае люди должны иметь право за две недели до поездки получить свои деньги назад без всяких штрафов. Если все это сейчас объявят, то раннее бронирование на лето будет. Если не объявят, то в январе-феврале никто бронировать на лето ничего не будет», - пояснил он.
В свою очередь эколог, эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что летом на поверхности Черного моря возможно повторное всплытие мазута. Эколог объяснил, что при повышении температуры летом изменится плотность мазута, что приведет к появлению его части на поверхности воды. Рыбальченко также рассказал, что мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием света, тепла и микроорганизмов.
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