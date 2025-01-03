Повторные выбросы и тысячи тонн мазута: На Кубани продолжают спасать Черное море

По его словам, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются и в праздничные дни. Кондратьев отметил, что 43 тысячи тонн загрязненного песка отвезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. Тогда были эвакуированы 27 моряков, один из них скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

По последним данным российского Минтранса, после крушения двух танкеров в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, напоминает ОТР.

«Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», – заявили в Морспасслужбе.

В ведомстве отметили, что особую сложность ситуации придает тип разлитого топлива - тяжелый топочный мазут марки М100. Этот вид мазута имеет специфические свойства: из-за высокой плотности он не поднимается на поверхность воды, а оседает на дно или находится в толще воды, что значительно усложняет процесс его удаления. Эксперты Морспасслужбы отмечают уникальность данного происшествия - подобная авария с мазутом М100 произошла впервые в мировой практике.