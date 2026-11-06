Заплатят жильцы? Почему управляющие компании увеличили сборы с операторов
Денис Кусков заявил НСН, что для операторов это примерно 10% от выручки с одного клиента.
Управляющие компании вводят новые платежи для провайдеров, но в итоге эти суммы включаются в тарифы для жильцов, заявил НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Управляющие компании вводят новые платежи для провайдеров и увеличивают уже действующие сборы, утверждают участники рынка. Если раньше УК взимали со всех провайдеров, работающих в доме, около 15 рублей за доступ к одной квартире, то теперь требуют более 60 рублей с каждого оператора. При этом сумму рассчитывают, исходя из общего числа квартир в доме, независимо от того, обслуживает ли их конкретный провайдер, пишут «Известия». Кусков отметил, что это делается там, где потребители не следят за ситуацией.
«Это сугубо индивидуальная вещь, потому что управляющие компании разные. К сожалению, управляющие компании – это зачастую люди, которые работают не ради жильцов, а ради накопления своих собственных средств, не учитывают пожелания жильцов. Надо понять, куда эти деньги идут? Потому что операторы вынуждены пересмотреть тарифные планы, люди будут платить больше денег, но не будут понимать, куда идут деньги, которые УК снимают с операторов. УК пользуются тем, что люди не используют свои права, чтобы поменять компанию и так далее. Я не знаю, на что идут эти деньги. Если берем 45 рублей, для операторов это примерно 10% от выручки с одного клиента на услугу. Я не могу сказать, что это критичные суммы, но они переложатся в тарифы», — рассказал он.
Наказание управляющих компаний (УК) за недопуск в дома интернет-провайдеров «со стороны» не даст эффекта, пока их прибыль будет перекрывать штрафы, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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