Управляющие компании вводят новые платежи для провайдеров, но в итоге эти суммы включаются в тарифы для жильцов, заявил НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Управляющие компании вводят новые платежи для провайдеров и увеличивают уже действующие сборы, утверждают участники рынка. Если раньше УК взимали со всех провайдеров, работающих в доме, около 15 рублей за доступ к одной квартире, то теперь требуют более 60 рублей с каждого оператора. При этом сумму рассчитывают, исходя из общего числа квартир в доме, независимо от того, обслуживает ли их конкретный провайдер, пишут «Известия». Кусков отметил, что это делается там, где потребители не следят за ситуацией.