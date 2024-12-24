Более 50 волонтеров из Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки берега

Более 50 волонтеров из Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки черноморского побережья от нефтепродуктов, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

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Отмечается, что специалисты также будут помогать пострадавшим животным и птицам.

В пресс-службе Московского зоопарка отметили, что союз зоопарков и аквариумов обеспечил транспорт и оплатил все связанные с этим расходы. Автобус, который привез активистов в Анапу, вернется в Москву 30 декабря. Затем запланирован еще один рейс с группой волонтеров.

Ранее стало известно, что Кубань выделит из своего бюджета 1,2 миллиарда рублей на устранение последствий от разлива нефтепродуктов в Анапе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЭкологияМосковский ЗоопаркВолонтерыКраснодарский Край

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