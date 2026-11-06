О рисках приобретения купленной на маткапитал квартиры россиян предупредили юристы. Законодательство обязывает оформлять такое жилье в общую долевую собственность родителей и детей. В случае использования заемных средств доли необходимо определить в течение шести месяцев после полного погашения ипотеки. Однако риски несут не только покупатели таких квартир, но и сами семьи, которые применяют сертификат для приобретения недвижимости, уточнил Апрелев.

«Продавцов, желающих с этим связываться, намного меньше, потому что сделка занимает гораздо больший период времени. Она требует согласования с Социальным фондом РФ, который выдает маткапитал, и фонд на самой последней стадии сделки может отказать и не выдать по каким-то причинам средства маткапитала. В этом случае людям самим придется нехватку, брать срочно кредиты и так далее. Также они они будут обязаны в течение шести месяцев после покупки в обязательном порядке выделить долю в квартире детям, если они этого не сделают, сделка может быть расторгнута. Это второй риск. А третий риск — это последствия. Если семья захочет продать эту квартиру в дальнейшем и улучшить как-то свои жилищные условия, то они будут вынуждены в обязательном порядке согласовать свои действия с органами опеки. Для этого либо площадь, которую получат дети, либо стоимость выделенной им доли, должна быть выше, чем та, которая им принадлежит на сегодняшний момент. Из-за этого обременения им придется занижать стоимость квартиры, чтобы ее продать, потому что никто не хочет приобретать квартиру с обременением», — рассказал собеседник НСН.