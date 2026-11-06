Риэлторы перечислили риски покупки жилья с ипользованием маткапитала
Для молодых семей с детьми покупка квартиры с применением маткапиатла может превратиться в изматывающий квест с множеством непредсказуемых переменных, заявил НСН Константин Апрелев.
Покупку жилья с использованием маткапитала необходимо согласовывать с СФР, в последующем родители обязаны выделять доли в квартире детям, поэтому и купить, а затем и продать недвижимость таким образом намного сложнее, пояснил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
О рисках приобретения купленной на маткапитал квартиры россиян предупредили юристы. Законодательство обязывает оформлять такое жилье в общую долевую собственность родителей и детей. В случае использования заемных средств доли необходимо определить в течение шести месяцев после полного погашения ипотеки. Однако риски несут не только покупатели таких квартир, но и сами семьи, которые применяют сертификат для приобретения недвижимости, уточнил Апрелев.
«Продавцов, желающих с этим связываться, намного меньше, потому что сделка занимает гораздо больший период времени. Она требует согласования с Социальным фондом РФ, который выдает маткапитал, и фонд на самой последней стадии сделки может отказать и не выдать по каким-то причинам средства маткапитала. В этом случае людям самим придется нехватку, брать срочно кредиты и так далее. Также они они будут обязаны в течение шести месяцев после покупки в обязательном порядке выделить долю в квартире детям, если они этого не сделают, сделка может быть расторгнута. Это второй риск. А третий риск — это последствия. Если семья захочет продать эту квартиру в дальнейшем и улучшить как-то свои жилищные условия, то они будут вынуждены в обязательном порядке согласовать свои действия с органами опеки. Для этого либо площадь, которую получат дети, либо стоимость выделенной им доли, должна быть выше, чем та, которая им принадлежит на сегодняшний момент. Из-за этого обременения им придется занижать стоимость квартиры, чтобы ее продать, потому что никто не хочет приобретать квартиру с обременением», — рассказал собеседник НСН.
Ситуация может осложниться, если помимо материнского капитала семья использует еще и ипотечное кредитование, добавил Апрелев.
«Если семья в рамках использования ипотеки и маткапитала захочет купить новую квартиру и улучшить жилищные условия, она также столкнется с большим количеством рисков. Банк не хочет расширять объем кредита, который такие покупатели могут получить для приобретения более просторного жилья, потому что он уже несет риски по имеющейся квартире. А если они берут еще больший кредит, то у банка появляется еще больше рисков, и в этом смысле согласовать все эти процедуры в финансовой организации достаточно сложно. А если у семьи возникает дефолт по ипотечному кредиту или каким-то финансовым обязательствам, в этой ситуации они могут просто потерять свою квартиру в принципе, несмотря на то, что это единственное жилье», — объяснил он.
Ранее директор по правовым вопросам девелопера Level Group Валентина Восканян рассказывала НСН о тонкостях продажи квартиры, купленной при помощи материнского капитала.
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