Роспотребнадзор снял с продажи рыбу, вызвавшую вспышку описторхоза

Известно, что пострадавшие ели вяленую рыбу, которую купили в сети магазинов «Пивзавод». Лабораторные исследования нашли в ней возбудителей описторхоза. Изделия уже сняли с реализации.



Описторхоз — паразитарное заболевание, которое преимущественно поражает печень и поджелудочную железу и отличается длительным течением. Заражение происходит при употреблении сырых или недостаточно термически обработанных карповых.



Особую опасность представляют также слабосоленая и вяленая рыба, холодного копчения. От человека к человеку патология не передается.

