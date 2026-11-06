Роспотребнадзор снял с продажи рыбу, вызвавшую вспышку описторхоза

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за групповой заболеваемости описторхозом в Пугачеве Саратовской области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В Саратовской области у 19 отравившихся рыбой выявили описторхоз

Известно, что пострадавшие ели вяленую рыбу, которую купили в сети магазинов «Пивзавод». Лабораторные исследования нашли в ней возбудителей описторхоза. Изделия уже сняли с реализации.

Описторхоз — паразитарное заболевание, которое преимущественно поражает печень и поджелудочную железу и отличается длительным течением. Заражение происходит при употреблении сырых или недостаточно термически обработанных карповых.

Особую опасность представляют также слабосоленая и вяленая рыба, холодного копчения. От человека к человеку патология не передается.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:Саратовская ОбластьЗаболеваниеРыбаРоспотребнадзор

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