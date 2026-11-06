Врач-онколог перечислила скрытые симптомы рака

Врач-онколог и химиотерапевт «СМ-Клиники» Лиана Садыкова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что на I и II стадиях заболевание часто никак себя не проявляет, а явные признаки обычно появляются не раньше III–IV.

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Первый симптом — потеря массы тела без причины: 10% и более от исходного веса за три-шесть месяцев. Если человек не предпринимал для этого специальных шагов, такой необъяснимый эффект стоит считать поводом для обращения к терапевту.

Второй признак — выраженная ночная потливость, когда из-за обильного пота приходится менять белье. Чаще всего это связано с онкогематологическими заболеваниями, например лейкозами или лимфомами. Однако такое бывает и при других видах рака.

Третий симптом — постоянная усталость. Примерно на II стадии опухоль начинает выделять в кровоток токсины, а борьба организма с ними приводит к чувству слабости и изможденности.

Садыкова добавила, что все признаки легко списать на перенесенную инфекцию или другую патологию, которая не пересекается с онкологией. Но любой странный симптом, сохраняющийся несколько недель подряд, — причина показаться специалисту.

Ранее ученые обнаружили маркеры рака в анализах за 10 лет до болезни.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / mos.ru
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