Партия Меланшона предложила Франции выйти из НАТО

Партия «Непокоренная Франция» кандидата в президенты Пятой республики Жан-Люка Меланшона заявила о намерении вывести страну из НАТО. Об этом сообщает RT.

Прощай, ястреб-Макрон: Как изменится курс Франции при победе Ле Пен или Филиппа

В предвыборной программе говорится, что Парижу следует немедленно выйти из объединенного командования североатлантического альянса, а затем поэтапно — из самого военного блока.

Также партия Меланшона призвала отказаться от оборонных расходов в размере 5% ВВП.

Ранее рассказывали, что в НАТО испугались выхода Франции из блока при новом президенте, которого собираются избрать в следующем году. Причем речь идет о единственной ядерной державе в Евросоюзе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Abaca / ТАСС
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаНАТОФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры