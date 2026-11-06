Партия Меланшона предложила Франции выйти из НАТО

В предвыборной программе говорится, что Парижу следует немедленно выйти из объединенного командования североатлантического альянса, а затем поэтапно — из самого военного блока.



Также партия Меланшона призвала отказаться от оборонных расходов в размере 5% ВВП.



Ранее рассказывали, что в НАТО испугались выхода Франции из блока при новом президенте, которого собираются избрать в следующем году. Причем речь идет о единственной ядерной державе в Евросоюзе.

