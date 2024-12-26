«Пытались скрыть»: В ухудшении ситуации в Черном море обвинили местные власти

По его словам, местные власти упустили время, когда нужно было оперативно реагировать на ЧП.

«Сейчас уже нет возможности расставить боновые заграждения (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды – прим. НСН), так как площадь огромная – затронуты и побережье Анапы, и побережье Крыма. Сейчас нужно локализировать продолжающиеся утечки с затонувших танкеров. А вообще, главная работа должна была быть сделана в первые дни после ЧП. Ребята упустили возможность. Сейчас последствия точно будут. Вопрос только в том, на сколько сезонов мы лишимся побережья», - заключил эксперт.

Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.

