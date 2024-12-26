«Пытались скрыть»: В ухудшении ситуации в Черном море обвинили местные власти
Последствия разлива мазута в Черном море точно будут из-за упущенного времени, вопрос только в том, на сколько сезонов россияне лишатся побережья, сказал НСН Артем Акшинцев.
Главная работа по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черное море должна была быть проведена в первые дни после происшествия, однако местные власти пытались «сделать хорошую мину при плохой игре, но проиграли», сказал НСН академический эколог Артем Акшинцев.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе, разливом топлива в море и его выбросом на побережье. Аксенов уточнил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены средства из федерального бюджета. Днем ранее в Краснодарском крае был введен режим ЧС регионального уровня. Акшинцев выразил надежду на то, что приезд главы МЧС Александра Куренкова на место ЧП поспособствует более активной работе по ликвидации последствий катастрофы.
«Введение режима ЧС федерального уровня даст возможность привлечь большее финансирование на уборку мазута. Ничего принципиально нового не получится. Возможна мобилизация больших групп, в том числе военнослужащих, для сбора нефтепродуктов. Очень хочется верить в то, что приезд главы МЧС поспособствует более активной работе, потому что в первые дни катастрофы мы видели только отсутствие плана по ликвидации разлива нефти у компании-перевозчика, недобросовестное исполнение своих обязанностей надзорного органа в лице Минтранса, который допустил подобную компанию к деятельности, разобщенность в действиях региональных властей. Вот эти уже собранные мешки, которые оставались на побережье во время шторма, - полное безобразие. Что-то, конечно, предпринималось, но этого было недостаточно. Со стороны региональных властей была попытка сделать хорошую мину при плохой игре. В век социальных сетей это просто невозможно - они проиграли», - сказал собеседник НСН.
По его словам, местные власти упустили время, когда нужно было оперативно реагировать на ЧП.
«Сейчас уже нет возможности расставить боновые заграждения (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды – прим. НСН), так как площадь огромная – затронуты и побережье Анапы, и побережье Крыма. Сейчас нужно локализировать продолжающиеся утечки с затонувших танкеров. А вообще, главная работа должна была быть сделана в первые дни после ЧП. Ребята упустили возможность. Сейчас последствия точно будут. Вопрос только в том, на сколько сезонов мы лишимся побережья», - заключил эксперт.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.
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