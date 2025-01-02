В Анапе выявили новый выброс мазута на побережье
В Анапе на побережье Черного моря произошел очередной выброс мазута, сообщили в Telegram-канале МЧС.
По данным ведомства, новый выброс нефтепродуктов в Краснодарском крае на участках шириной до трех метров был обнаружен авиацией МЧС РФ. При этом отмечается, что в Крыму новые выбросы не были зафиксированы.
15 декабря в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами: «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239» — с 14. В результате ЧП погиб один человек. СК было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Волонтеры и спасатели продолжают сбор загрязненного грунта на берегу, специалисты ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц и животных, пострадавших от мазута.
До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН предположил, что, если после ЧП с мазутом в море отельеры Анапы предложат туристам сниженные цены и гибкую систему бронирования на лето с возможностью отказаться от поездки за две недели до прибытия, курортный сезон еще можно будет спасти. В противном случае россияне скорее отдадут предпочтения Крыму и прочим направлениям, считает он.
Ранее RT сообщил, что с побережья Кубани собрали почти 73 тысячи тонн загрязненного грунта.
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