В Анапе выявили новый выброс мазута на побережье

В Анапе на побережье Черного моря произошел очередной выброс мазута, сообщили в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, новый выброс нефтепродуктов в Краснодарском крае на участках шириной до трех метров был обнаружен авиацией МЧС РФ. При этом отмечается, что в Крыму новые выбросы не были зафиксированы.

15 декабря в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами: «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239» — с 14. В результате ЧП погиб один человек. СК было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.