«Прогнать не получается»: 21 дельфин погиб из-за мазута в Черном море

Она также рассказала, что люди сейчас часто поддаются панике и сообщают о найденных на побережье якобы дельфинах, не убедившись, что это они.

«Мы реагируем на все сообщения людей, но они часто путают дельфинов с бревнами или чем-то еще. Например, сегодня нам позвонили и сказали, что нашли восемь тел на берегу, мы приехали, а там ничего не было. Зачастую люди просто издалека что-то видят и под влиянием паники думают, что это дельфин», - заключила эксперт.

Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.

