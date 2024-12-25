«Прогнать не получается»: 21 дельфин погиб из-за мазута в Черном море
Дельфинов не получится выгнать с зараженной нефтепродуктами территории до тех пор, пока в этих водах есть рыба, рассказали НСН в центре спасения дельфинов «Дельфа».
По последним данным в результате разлива нефтепродуктов в районе Анапы погибла 21 особь дельфинов, сообщили НСН в центре спасения дельфинов «Дельфа».
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с выбросом нефтепродуктов после аварии с танкерами в Черном море. По данным СМИ, загрязнение мазутом черноморского побережья уже коснулось Новороссийска. Отмечается, что из затонувших 15 декабря танкеров вытекло в общей сложности 3750 тонн нефтепродуктов. По данным Telegram-канала Mash, в Анапе спасли 1057 птиц, пострадавших от мазута. Представительница центра «Дельфа» Катерина Новикова заявила, что оценить все масштабы катастрофы пока сложно.
«По утренним данным за эти три дня на берег выбросило 21 тело дельфинов. Статистику еще не обновляли, но сегодня было не так много выбросов. Среди этих 21 особи большинство - старые тела, которые просто вынесло волнами. Такое количество тел дельфинов считается массовым выбросом. Пока рано делать прогнозы касаемо глобального вреда для популяции. Дельфины наверху пищевой цепочки, следовательно, если страдает планктон, то страдает рыба, а дельфин потом ест эту загрязненную рыбу, из-за чего происходит интоксикация. Пока сложно понять масштабы катастрофы», - сказала Новикова.
По ее словам, дельфинов не получится выгнать с зараженной нефтепродуктами территории до тех пор, пока в этих водах есть рыба.
«Мы дни напролет думаем о том, как минимизировать риски именно для дельфинов, однако просто изгнать их с этой территории невозможно, даже ультразвук не поможет. Они будут там, где рыба. Если рыба зайдет сюда, то и дельфины будут здесь. Если рыба поймет, что здесь нет планктона, и уйдет в другую сторону, то и дельфины последуют за ней», - рассказала собеседница НСН.
Она также рассказала, что люди сейчас часто поддаются панике и сообщают о найденных на побережье якобы дельфинах, не убедившись, что это они.
«Мы реагируем на все сообщения людей, но они часто путают дельфинов с бревнами или чем-то еще. Например, сегодня нам позвонили и сказали, что нашли восемь тел на берегу, мы приехали, а там ничего не было. Зачастую люди просто издалека что-то видят и под влиянием паники думают, что это дельфин», - заключила эксперт.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.
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