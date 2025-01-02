Эколог: Часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом
Летом на поверхности Черного моря возможно повторное всплытие пролитого с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, мазута. Об этом сообщает РБК со ссылкой на эколога, эксперта Российского экологического движения Илью Рыбальченко.
При этом он добавил, что его объем будет меньше, чем в декабре 2024 года.
Эколог объяснил, что при повышении температуры летом изменится плотность мазута, что приведет к появлению его части на поверхности воды. Рыбальченко также рассказал, что мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием света, тепла и микроорганизмов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 2 января на побережье Черного моря в Анапе произошел повторный выброс мазута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru