Эколог: Часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом

При этом он добавил, что его объем будет меньше, чем в декабре 2024 года.

Эколог объяснил, что при повышении температуры летом изменится плотность мазута, что приведет к появлению его части на поверхности воды. Рыбальченко также рассказал, что мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием света, тепла и микроорганизмов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 2 января на побережье Черного моря в Анапе произошел повторный выброс мазута.