«Катастрофа!»: Ущерб заповеднику «Утриш» от мазута сравнили со взрывом ракеты

Заповедники создаются для того, чтобы сохранить участки природы, не тронутые человеком, если до «Утриша» дойдет мазут из района Анапы, то это будет просто катастрофа, сказал НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с выбросом нефтепродуктов после аварии с танкерами в Черном море. Как отметил губернатор, выброс нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе «затянулся и не прекращается». Говоря о масштабах экологической катастрофы на черноморском побережье, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш». Грибалев назвал происходящее катастрофой.