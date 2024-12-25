«Катастрофа!»: Ущерб заповеднику «Утриш» от мазута сравнили со взрывом ракеты
Возможный ущерб от нефтепродуктов для заповедника «Утриш» сравним со взрывом ракеты, что является катастрофой, сказал НСН Сергей Грибалев.
Заповедники создаются для того, чтобы сохранить участки природы, не тронутые человеком, если до «Утриша» дойдет мазут из района Анапы, то это будет просто катастрофа, сказал НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с выбросом нефтепродуктов после аварии с танкерами в Черном море. Как отметил губернатор, выброс нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе «затянулся и не прекращается». Говоря о масштабах экологической катастрофы на черноморском побережье, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш». Грибалев назвал происходящее катастрофой.
«Мы прекрасно понимаем, что у нас под угрозой курортный сезон. Мы видим мертвых краснокнижных дельфинов. Для заповедника это катастрофа. Мы создаем заповедники для того, чтобы полностью минимизировать негативное воздействие человека на природу. Здесь негативное воздействие сопоставимо со взрывом ракеты. Мы сейчас получили страшную экологическую катастрофу, которая точно скажется на жизни в заповеднике, где живут краснокнижные виды и птиц, и животных, флора. Нужно отслеживать распространение нефтепродуктов по течениям, по ветру и ставить боновые заграждения вдоль заказника, вдоль пляжей», - сказал собеседник НСН.
Ранее в центре спасения дельфинов «Дельфа» рассказали НСН, что в результате разлива нефтепродуктов в районе Анапы погибла 21 особь дельфинов.
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