Путин ввел две новые должности в Минобороны

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 6 ноября нынешнего года ввел две новые должности в Минобороны — начальников тыла и вооружения ВС. Документ появился на сайте официально опубликованных правовых актов.

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Оба займут посты в том числе замминистра. Всего в оборонном ведомстве разрешено иметь 12 заместителей.

Изменения внесли в указ президента от 16 августа 2004 года о «Вопросах министерства обороны Российской Федерации».

До этого Путин провел перестановки в руководстве Минобороны. Так, генерал-полковника Валерия Солодчука освободили от должности командующего группировкой войск «Центр» и назначили заместителем министра обороны.

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ФОТО: РИА Новости
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