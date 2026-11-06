Эксперты раскрыли последствия лишения Украины доступа к Starshield

По его словам, контракт истекает в середине 2027-го. Киев пытается как можно быстрее начать переговоры о продлении. Он добавил, что зарубежное решение представляет собой гораздо более совершенную и информативную систему, а Украина «хватается за соломинку»: отношения с Маском не очень хорошие, сам бизнесмен уже высказывался о нежелании использовать спутники в военных целях.



Эксперт назвал Starshield возможной «первой ласточкой» и подчеркнул, что для Киева потеря доступа равноценна утрате информации на поле боя.



Другой военный эксперт Василий Дандыкин считает, что контракт все же продлят. Вопрос упирается в оплату, а платить есть кому. По его мнению, Пентагон пойдет навстречу, так как решения по спутникам принимает он, а не Маск. Деньги же переведут европейцы, уверен специалист.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении работы Starshield на Украине.

