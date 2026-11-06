Эксперты раскрыли последствия лишения Украины доступа к Starshield
Если Украина не продлит контракт на доступ к спутниковой сети Starshield, она потеряет информацию на поле боя, что может серьезно ослабить боевые возможности ВСУ. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Андрей Колесник.
По его словам, контракт истекает в середине 2027-го. Киев пытается как можно быстрее начать переговоры о продлении. Он добавил, что зарубежное решение представляет собой гораздо более совершенную и информативную систему, а Украина «хватается за соломинку»: отношения с Маском не очень хорошие, сам бизнесмен уже высказывался о нежелании использовать спутники в военных целях.
Эксперт назвал Starshield возможной «первой ласточкой» и подчеркнул, что для Киева потеря доступа равноценна утрате информации на поле боя.
Другой военный эксперт Василий Дандыкин считает, что контракт все же продлят. Вопрос упирается в оплату, а платить есть кому. По его мнению, Пентагон пойдет навстречу, так как решения по спутникам принимает он, а не Маск. Деньги же переведут европейцы, уверен специалист.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении работы Starshield на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Заслуженный врач России оценил идею дистанционного наблюдения за пациентами
- Долина переведет взысканные с «Бургер Кинга» деньги на нужды СВО
- Минфин увеличит закупки золота из-за роста нефтегазовых доходов
- Суд в Финляндии приостановил изъятие российских активов
- В Совфеде высказались о судьбе дизельной сделки РФ с США
- На Ленинградском шоссе в Подмосковье закрыли движение после обрушения перехода
- Риэлторы перечислили риски покупки жилья с ипользованием маткапитала
- Эксперты раскрыли последствия лишения Украины доступа к Starshield
- Роспотребнадзор снял с продажи рыбу, вызвавшую вспышку описторхоза
- Партия Меланшона предложила Франции выйти из НАТО