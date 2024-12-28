Спасенным от мазута птицам в Анапе предрекли печальную судьбу
Птицы, которых спасли и очистили от мазута в Анапе, могут не выжить, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Его слова приводит NEWS.ru.
Он подчеркнул, что животные могли наглотаться нефтепродуктов и получить отравление. По его словам, существует угроза для их здоровья и жизни.
Также он пояснил, что мазут и нефтепродукты очень плотно въедаются в шерсть и перья, так что животных нельзя просто так взять и «отмыть». Когда птицы пытаются сами себя почистить, ядовитые вещества попадают к ним в желудок, что приводит к гибели.
Ранее ветеринары и волонтеры спасли в Анапе порядка 1,5 тысячи птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru