Спасенным от мазута птицам в Анапе предрекли печальную судьбу

Птицы, которых спасли и очистили от мазута в Анапе, могут не выжить, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Его слова приводит NEWS.ru.

Он подчеркнул, что животные могли наглотаться нефтепродуктов и получить отравление. По его словам, существует угроза для их здоровья и жизни.