«Заражён весь пляж!»: Катастрофу в Анапе сравнили с Чернобылем

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с выбросом нефтепродуктов после аварии с танкерами в Черном море. Как отметил губернатор, выброс нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе «затянулся и не прекращается». По данным СМИ, загрязнение мазутом черноморского побережья уже коснулось Новороссийска. Отмечается, что из затонувших 15 декабря танкеров вытекло в общей сложности 3750 тонн нефтепродуктов.

Грибалев указал на отсутствие оперативной реакции местных чиновников, что и привело к разрастанию площади загрязнения.

«Если бы оперативно после ЧП были задействован вспомогательный флот из Крыма, если бы вовремя развернули боны (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды – прим. НСН) хотя бы вдоль побережья, то мы бы не столкнулись с ситуацией, когда это все оказалось на берегу. На берегу это намного страшнее, потому что нефтепродукты проникают в песок. Когда это в море, оно просто находится на поверхности, это можно собирать. Даже небольшое количество нефтепродуктов в песке заражает весь пляж», - сказал собеседник НСН.