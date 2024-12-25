«Заражён весь пляж!»: Катастрофу в Анапе сравнили с Чернобылем
Трагичных последствий разлива мазута в Черном море можно было бы избежать, если бы был оперативно задействован вспомогательный флот, который ограничил бы зону разлива плавучими бонами, сказал НСН Сергей Грибалев.
В случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП, заявил НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с выбросом нефтепродуктов после аварии с танкерами в Черном море. Как отметил губернатор, выброс нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе «затянулся и не прекращается». По данным СМИ, загрязнение мазутом черноморского побережья уже коснулось Новороссийска. Отмечается, что из затонувших 15 декабря танкеров вытекло в общей сложности 3750 тонн нефтепродуктов.
Грибалев указал на отсутствие оперативной реакции местных чиновников, что и привело к разрастанию площади загрязнения.
«Если бы оперативно после ЧП были задействован вспомогательный флот из Крыма, если бы вовремя развернули боны (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды – прим. НСН) хотя бы вдоль побережья, то мы бы не столкнулись с ситуацией, когда это все оказалось на берегу. На берегу это намного страшнее, потому что нефтепродукты проникают в песок. Когда это в море, оно просто находится на поверхности, это можно собирать. Даже небольшое количество нефтепродуктов в песке заражает весь пляж», - сказал собеседник НСН.
По мнению Грибалева, местные чиновники не стали оперативно реагировать на ЧП, так как пытались скрыть инцидент.
«Слава Богу, что журналисты подняли тревогу! Именно благодаря журналистам о ситуации узнали компетентные специалисты, которые дали свои прогнозы и дорожную карту, как нужно локализовать и устранить проблему. Мир чиновников можно понять, они не хотели омрачать президента России Владимира Путина такими новостями перед «Прямой линией». Думаю, они хотели после «Прямой линии» выгнать всю технику на уборку мазута, начать сообщать информацию во всех СМИ. Однако их обыденные действия привели к тому, что эта экологическая катастрофа разрослась просто на глазах. Как было с аварией в Чернобыле, когда население не сразу узнало о произошедшем. Люди гуляли спокойно, а уже в Ленинграде шли радиоактивные осадки. Президент когда-то эмоционально заявил: «Мне что, узнавать об авариях из прессы?» Это был посыл чиновникам, мол, давайте, ребята, признавать аварии, доводить информацию до населения, чтобы не было еще большей катастрофы», - заключил эколог.
Ранее зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявлял «Радиоточке НСН», что сил и мощностей для ликвидации последствий разлива мазута на пляжах Анапы достаточно, однако сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна.
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