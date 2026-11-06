«Без волос и с ожогами!»: Чем грозит подрыв муки ради эффектного рилса
Вместо того, чтобы взрывать муку, лучше заняться творчеством, и это тоже будет эффектно, заявил Алексей Дударев.
Девушки, которые взрывают муку ради красивых роликов, рискуют остаться без волос и получить ожоги, заявил в беседе с НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.
В России наметился тренд взрывать муку. Занимаются этим в основном девушки ради эффектных кадров. Они записывают ролики, где за их спиной происходит мощный взрыв, пока они дефилируют с видом героя голливудского блокбастера. По мнению Алексея Дударева, желание почувствовать себя Брюсом Уиллисом или Сарой Коннор, чревато ожогами и горящими волосами.
«Смесь муки в воздухе взрывоопасна. Люди ради трендовых видеороликов готовы пренебрегать мерами безопасности. Я думаю, кто-то из них ожоги уже получал, просто не говорил об этом. Если мы возьмем мукомольные заводы, то там особое отношение к безопасности: должна быть спецодежда, которая не электризуется и не выдает искру, а также соблюдаются все меры предосторожности. Любое использование подобных средств, которые можно взорвать, может нанести ущерб не только тому, кто это делает, но и окружающим», – напоминает Дударев.
По его словам, опасность представляет не только мука, но и сами петарды, которые девушки используют для достижения эффекта.
«Во время взрыва может загореться синтетика, волосы, можно получить ожог, да даже петарда, вовремя не выпущенная из рук, может нанести вред. Но те, кто занимаются этим с мукой, они правил обращения со взрывоопасными веществами не знают, и думают, что это просто красивый эффект», – отметил эксперт.
Вместо занятий этим опасным делом, Дударев посоветовал девушкам найти альтернативу, которой вполне может послужить творчество.
«Эффектные ролики могут быть связаны не только со взрывами. Ролики с танцами, физическими и художественными упражнениями тоже могут быть эффектными. Поэтому я бы рекомендовал людям вместо того, чтобы что-то взрывать ради красивого эффекта, все-таки больше увлечься творчеством. Творчество приносит гармонию и развивает человека», – добавил Дударев.
Ранее Алексей Дударев рассказал НСН, что делать, чтобы не задохнуться в овощном подвале.
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