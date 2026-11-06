«Смесь муки в воздухе взрывоопасна. Люди ради трендовых видеороликов готовы пренебрегать мерами безопасности. Я думаю, кто-то из них ожоги уже получал, просто не говорил об этом. Если мы возьмем мукомольные заводы, то там особое отношение к безопасности: должна быть спецодежда, которая не электризуется и не выдает искру, а также соблюдаются все меры предосторожности. Любое использование подобных средств, которые можно взорвать, может нанести ущерб не только тому, кто это делает, но и окружающим», – напоминает Дударев.

По его словам, опасность представляет не только мука, но и сами петарды, которые девушки используют для достижения эффекта.

«Во время взрыва может загореться синтетика, волосы, можно получить ожог, да даже петарда, вовремя не выпущенная из рук, может нанести вред. Но те, кто занимаются этим с мукой, они правил обращения со взрывоопасными веществами не знают, и думают, что это просто красивый эффект», – отметил эксперт.

Вместо занятий этим опасным делом, Дударев посоветовал девушкам найти альтернативу, которой вполне может послужить творчество.

«Эффектные ролики могут быть связаны не только со взрывами. Ролики с танцами, физическими и художественными упражнениями тоже могут быть эффектными. Поэтому я бы рекомендовал людям вместо того, чтобы что-то взрывать ради красивого эффекта, все-таки больше увлечься творчеством. Творчество приносит гармонию и развивает человека», – добавил Дударев.

Ранее Алексей Дударев рассказал НСН, что делать, чтобы не задохнуться в овощном подвале.

