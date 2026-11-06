СМИ: Рютте намекнул на территориальные уступки Украины ради мира

По мнению генерального секретаря альянса, маловероятно, что кто-либо одержит в этом конфликте полную победу.



Он подчеркнул, что остается надеяться на завершение кризиса, хотя Украина вряд ли вернет все территории.



При этом генсек НАТО уточнил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением. Оно чаще всего подразумевает компромисс, резюмировал Марк Рютте.



Ранее представитель западного военного блока высказался о гарантиях безопасности России по итогам переговоров по Украине.

