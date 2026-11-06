В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду

В Свердловской области девушка чудом увернулась от обрушившихся на нее обломков крыши. Инцидент произошел в Каменске-Уральском, где бушует непогода. Об этом пишет РЕН ТВ.

Смерч оставил без света более 4 тысяч домов в Свердловской области

Порыв ветра сбросил сверху куски покрытия. Прохожей удалось вовремя добежать до крыльца многоквартирного дома. Обломки упали на асфальт и припаркованные рядом машины.

Свердловскую область накрыли снегопады и штормовой ветер. Из-за этого нарушилась работа электроснабжения в девяти муниципалитетах региона. Специалисты устраняют последствия.

Недавно писали, что там же ветер снес 1 тыс. «квадратов» крыши школы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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