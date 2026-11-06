В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду
В Свердловской области девушка чудом увернулась от обрушившихся на нее обломков крыши. Инцидент произошел в Каменске-Уральском, где бушует непогода. Об этом пишет РЕН ТВ.
Порыв ветра сбросил сверху куски покрытия. Прохожей удалось вовремя добежать до крыльца многоквартирного дома. Обломки упали на асфальт и припаркованные рядом машины.
Свердловскую область накрыли снегопады и штормовой ветер. Из-за этого нарушилась работа электроснабжения в девяти муниципалитетах региона. Специалисты устраняют последствия.
Недавно писали, что там же ветер снес 1 тыс. «квадратов» крыши школы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду
- Путин ввел две новые должности в Минобороны
- «Без волос и с ожогами!»: Чем грозит подрыв муки ради эффектного рилса
- СМИ: Рютте намекнул на территориальные уступки Украины ради мира
- Врач-онколог перечислила скрытые симптомы рака
- Райкина оставила в наследство пятикомнатную квартиру в Москве
- Только экспертиза: Летняя резина зимой не делает водителя автоматически виновным
- Пушилин: До победы в спецоперации осталось «очень немного»
- Собчак запретили открывать новый бизнес в РФ до 2029 года
- В РФ назвали ожидаемый размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2027 году