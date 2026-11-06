В Каменске-Уральском девушка чудом увернулась от кусков крыши в непогоду

Порыв ветра сбросил сверху куски покрытия. Прохожей удалось вовремя добежать до крыльца многоквартирного дома. Обломки упали на асфальт и припаркованные рядом машины.



Свердловскую область накрыли снегопады и штормовой ветер. Из-за этого нарушилась работа электроснабжения в девяти муниципалитетах региона. Специалисты устраняют последствия.



Недавно писали, что там же ветер снес 1 тыс. «квадратов» крыши школы.

