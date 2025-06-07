«Похищенного» в Москве блогера арестовали за разжигание ненависти
Накануне столичный суд на два месяца заключил под стражу Арега Щепихина, которого вечером 3 июня несколько человек поместили в багажник на Ярославском вокзале.
40-летнего блогера Арега Щепихина, «похищенного» на Ярославском вокзале на этой неделе, арестовали из-за разжигания ненависти, призывов к насилию и экстремистских высказываний. При этом его «похитителям» также грозит уголовное наказание за похищение человека и превышение должностных полномочий.
АРЕСТ «ПОХИЩЕННОГО»
Вечером 6 июня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал «похищенного» блогера, предпринимателя Арега Щепихина за разжигание ненависти либо вражды. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов. В Следственном комитете России отметили, что 40-летнему блогеру может грозить до шести лет колонии.
Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды, в связи с тем, что мужчина публиковал в интернете посты, содержащие призывы к насилию и экстремистские высказывания. При этом в отношении «похитителей» Щепихина тоже возбудили дела о превышении полномочий и похищении человека. Максимально возможный срок наказания, который им грозит, составляет 15 лет.
До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев инициировал проверку высказываний Щепихина на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. МВД по Чечне провело проверку в отношении «похищенного» предпринимателя по факту действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и направленных на «унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии».
«Если люди оскорбляют мусульман или христиан, Коран или Библию, то по этим поводам есть соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за это преступление. Закон запрещает сеять рознь и оскорблять людей по религиозному признаку», - напомнил в беседе с НСН советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Сам Арег Щепихин называет себя бизнес-коучем, бизнес-наставником, «визионером №1 в мире», специалистом по бизнесу с Китаем, а также обладателем еще почти 20 профессий. В своих соцсетях мужчина публиковал фото с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой ДНР Денисом Пушилиным, помощником президента России Владимиром Мединским, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, певицей Люсей Чеботиной и другими знаменитостями.
ПОХИЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Вечером 3 июня в Сети появились видео, на которых видно, как группа мужчин в черной одежде в здании Ярославского вокзала на глазах у прохожих силой удерживает Арега Щепихина. Они тащили его за руки и за ноги, а затем поместили в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР. Позже «похитителей» удалось задержать.
«Столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД... на станции Москва-Ярославская», - сообщили в «МВД Медиа».
Сам Щепихин рассказал, что группа мужчин вывезла его за город и допросила о связях с Украиной и оппозицией. По данным Telegram-канала «Baza», около полуночи 4 июня его отпустили, после чего он направился в один из столичных хостелов.
«Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», - сказал в разговоре с корреспондентом «Baza» «похищенный» блогер.
По его словам, он еще до начала конфликта позвонил в полицию, однако стражи порядка приехать «не успели», и его вывезли за город. Мужчина также объяснил, что до случившегося его якобы долгое время «терроризировали в соцсетях» чеченцы. И, когда у блогера «лопнуло терпение», он оскорбил выходцев из Чеченской республики и всех мусульман. Это и стало причиной конфликта.
ОБВИНЕНИЕ «ПОХИТИТЕЛЕЙ»
5 июня шести мужчинам, похитившим Арега Щепихина, предъявили обвинения по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев до этого сообщил, что блогера не похитили, а задержали. Он также говорил, что Щепихину «спасли жизнь или как минимум здоровье» задержанием на Ярославском вокзале — «иначе до него бы добрались сотни мусульман, которых он оскорбил».
«Арег Щепихин... был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
При этом глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в интервью НСН объяснил, что Росгвардия или полиция одного региона не имеют права ехать задерживать человека в другой регион без согласования с местными властями и полицией.
«Если они ("похитители" - прим. НСН) — росгвардейские полицейские, то в соответствии с законом о полиции, который на них тоже распространяется, они должны были, прежде чем делать какие-то вещи в другом регионе, сообщить об этом руководству соответствующего региона. Скорее всего, полиции, потому что Росгвардия имеет право задерживать только в случае, если они видят, что что-то происходит в моменте. А вот так ехать в другой регион они просто не имеют права. Если они узнали, что этот гражданин их оскорбляет, они должны были написать заявление в полицию, а сотрудники органов внутренних дел Москвы, когда им скажут, где находится этот гражданин, уже задержать его и после решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Когда люди начинают устраивать самосуд — это нарушение закона, причем на глазах у граждан. То есть за это они должны понести очень жестокое наказание», - уточнил он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил оперативную работу правоохранительных органов РФ по задержанию «похитителей» Арега Щепихина, отметив при этом, что высказывания самого «похищенного» блогера — отвратительны.
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