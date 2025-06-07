«Похищенного» в Москве блогера арестовали за разжигание ненависти

АРЕСТ «ПОХИЩЕННОГО»

Вечером 6 июня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал «похищенного» блогера, предпринимателя Арега Щепихина за разжигание ненависти либо вражды. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов. В Следственном комитете России отметили, что 40-летнему блогеру может грозить до шести лет колонии.

Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды, в связи с тем, что мужчина публиковал в интернете посты, содержащие призывы к насилию и экстремистские высказывания. При этом в отношении «похитителей» Щепихина тоже возбудили дела о превышении полномочий и похищении человека. Максимально возможный срок наказания, который им грозит, составляет 15 лет.