«Похищенного» в Москве блогера арестовали за разжигание ненависти

Накануне столичный суд на два месяца заключил под стражу Арега Щепихина, которого вечером 3 июня несколько человек поместили в багажник на Ярославском вокзале. 

40-летнего блогера Арега Щепихина, «похищенного» на Ярославском вокзале на этой неделе, арестовали из-за разжигания ненависти, призывов к насилию и экстремистских высказываний. При этом его «похитителям» также грозит уголовное наказание за похищение человека и превышение должностных полномочий.

«Кричал и звал на помощь»: Оскорблявшего мусульман блогера похитили в центре Москвы

АРЕСТ «ПОХИЩЕННОГО»

Вечером 6 июня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал «похищенного» блогера, предпринимателя Арега Щепихина за разжигание ненависти либо вражды. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов. В Следственном комитете России отметили, что 40-летнему блогеру может грозить до шести лет колонии.

Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды, в связи с тем, что мужчина публиковал в интернете посты, содержащие призывы к насилию и экстремистские высказывания. При этом в отношении «похитителей» Щепихина тоже возбудили дела о превышении полномочий и похищении человека. Максимально возможный срок наказания, который им грозит, составляет 15 лет.

Россиянам объяснили, как действовать свидетелю похищения человека

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев инициировал проверку высказываний Щепихина на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. МВД по Чечне провело проверку в отношении «похищенного» предпринимателя по факту действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и направленных на «унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии».

«Если люди оскорбляют мусульман или христиан, Коран или Библию, то по этим поводам есть соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за это преступление. Закон запрещает сеять рознь и оскорблять людей по религиозному признаку», - напомнил в беседе с НСН советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В МВД заявили о проверке в отношении блогера Щепихина

Сам Арег Щепихин называет себя бизнес-коучем, бизнес-наставником, «визионером №1 в мире», специалистом по бизнесу с Китаем, а также обладателем еще почти 20 профессий. В своих соцсетях мужчина публиковал фото с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой ДНР Денисом Пушилиным, помощником президента России Владимиром Мединским, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, певицей Люсей Чеботиной и другими знаменитостями.

ПОХИЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Вечером 3 июня в Сети появились видео, на которых видно, как группа мужчин в черной одежде в здании Ярославского вокзала на глазах у прохожих силой удерживает Арега Щепихина. Они тащили его за руки и за ноги, а затем поместили в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР. Позже «похитителей» удалось задержать.

После убийства таксистки: В городе Коркино вновь начались поджоги

«Столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД... на станции Москва-Ярославская», - сообщили в «МВД Медиа».

Сам Щепихин рассказал, что группа мужчин вывезла его за город и допросила о связях с Украиной и оппозицией. По данным Telegram-канала «Baza», около полуночи 4 июня его отпустили, после чего он направился в один из столичных хостелов.

«Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», - сказал в разговоре с корреспондентом «Baza» «похищенный» блогер.

СМИ: В Коркине после погромов цыгане выставили на продажу свои дома

По его словам, он еще до начала конфликта позвонил в полицию, однако стражи порядка приехать «не успели», и его вывезли за город. Мужчина также объяснил, что до случившегося его якобы долгое время «терроризировали в соцсетях» чеченцы. И, когда у блогера «лопнуло терпение», он оскорбил выходцев из Чеченской республики и всех мусульман. Это и стало причиной конфликта.

ОБВИНЕНИЕ «ПОХИТИТЕЛЕЙ»

5 июня шести мужчинам, похитившим Арега Щепихина, предъявили обвинения по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий.

Бизнесмен из Тулы: В Грузии похитили и убили российского туриста

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев до этого сообщил, что блогера не похитили, а задержали. Он также говорил, что Щепихину «спасли жизнь или как минимум здоровье» задержанием на Ярославском вокзале — «иначе до него бы добрались сотни мусульман, которых он оскорбил».

«Арег Щепихин... был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

При этом глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в интервью НСН объяснил, что Росгвардия или полиция одного региона не имеют права ехать задерживать человека в другой регион без согласования с местными властями и полицией.

Пьяный сын бизнесмена? Автомобиль BMW протаранил толпу людей в центре Москвы

«Если они ("похитители" - прим. НСН) — росгвардейские полицейские, то в соответствии с законом о полиции, который на них тоже распространяется, они должны были, прежде чем делать какие-то вещи в другом регионе, сообщить об этом руководству соответствующего региона. Скорее всего, полиции, потому что Росгвардия имеет право задерживать только в случае, если они видят, что что-то происходит в моменте. А вот так ехать в другой регион они просто не имеют права. Если они узнали, что этот гражданин их оскорбляет, они должны были написать заявление в полицию, а сотрудники органов внутренних дел Москвы, когда им скажут, где находится этот гражданин, уже задержать его и после решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Когда люди начинают устраивать самосуд — это нарушение закона, причем на глазах у граждан. То есть за это они должны понести очень жестокое наказание», - уточнил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил оперативную работу правоохранительных органов РФ по задержанию «похитителей» Арега Щепихина, отметив при этом, что высказывания самого «похищенного» блогера — отвратительны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:МоскваВокзалыАрестыБлогерПохищение

Горячие новости

Все новости

партнеры